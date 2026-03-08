Ричмонд
В Армавире в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы

Возгорание возникло на территории нефтебазы в Армавире после атаки беспилотного летательного аппарата.

Об этом проинформировали в оперативном штабе Краснодарского края. Отмечается, что к тушению возгорания привлечены 91 человек и 26 единиц техники.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В конце февраля сообщалось о возгорании на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани, возникшем в результате падения обломков дрона.

