Трамп заявил об уничтожении «каждого самолёта» Ирана

Военные США уничтожили всю военную авиацию Ирана. С таким утверждением выступил глава американской администрации Дональд Трамп.

Военные США уничтожили всю военную авиацию Ирана. С таким утверждением выступил глава американской администрации Дональд Трамп.

В ходе общения с журналистами Трамп, слова которого приводит РИА Новости, также заявил, что американские военные уничтожили 44 иранских корабля.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани обвинил Вашингтон в попытке разделить исламскую республику на части.

