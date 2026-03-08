Трамп заявил об уничтожении «каждого самолёта» Ирана

Военные США уничтожили всю военную авиацию Ирана. С таким утверждением выступил глава американской администрации Дональд Трамп.
В ходе общения с журналистами Трамп, слова которого приводит РИА Новости, также заявил, что американские военные уничтожили 44 иранских корабля.
Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани обвинил Вашингтон в попытке разделить исламскую республику на части.
