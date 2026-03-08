Ричмонд
Трамп допустил, что карта Ирана может измениться после атаки США

Трамп: карта Ирана может измениться после атаки США.

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что карта Ирана может поменяться после американской атаки, назвав происходящее войной.

«Не могу вам сказать. Думаю, нет», — ответил Трамп журналистам на вопрос, считает ли он, что карта Ирана останется прежней после атаки США.

Президент США также неоднократно использовал слово «война», характеризуя происходящее.

