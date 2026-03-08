Трамп допустил, что карта Ирана может измениться после атаки США

«Не могу вам сказать. Думаю, нет», — ответил Трамп журналистам на вопрос, считает ли он, что карта Ирана останется прежней после атаки США.
Президент США также неоднократно использовал слово «война», характеризуя происходящее.
