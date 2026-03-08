Трамп — об ударе по школе в Иране: это было сделано Тегераном

Глава американской администрации Дональд Трамп обвинил Тегеран в нанесении удара по школе в Иране.
С соответствующим заявлением президент США выступил перед журналистами. Его слова приводит РИА Новости.
«Исходя из того, что я видел, это было сделано Ираном», — заявил Трамп.
Ранее в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что атака на школу в Иране была осуществлена с американской базы в ОАЭ.
