Иранские нефтехранилища в двух городах подверглись авиаударам

ТЕГЕРАН, 8 мар — РИА Новости. Нефтехранилища в иранских Тегеране и Альборзе подверглись авиаударам, власти Ирана приняли меры для обеспечения этих городов топливом, следует из заявления национальной нефтеперерабатывающей и распределительной компании Ирана.
Ранее иранское агентство Fars передавало, что США и Израиль нанесли удар по нефтехранилищу на юге Тегерана.
«Вследствие нападения врага на энергетическую инфраструктуру страны вечером в субботу, 7 марта, ряд нефтехранилищ в Тегеране и Альборзе подверглись ракетному удару. В настоящее время пожарные команды работают над локализацией и тушением пожара», — говорится в заявлении компании, его цитирует иранская гостелерадиокомпания Ирана.
Также отмечается, что иранские власти заблаговременно приняли меры по минимизации запасов топлива в подвергшихся ударам хранилищах, сейчас топливо в Тегеран и Альборз осуществляются из других хранилищ.