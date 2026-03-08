Ричмонд
Иранские нефтехранилища в двух городах подверглись авиаударам

Нефтехранилища в Тегеран и Альборзе подверглись авиаударам.

ТЕГЕРАН, 8 мар — РИА Новости. Нефтехранилища в иранских Тегеране и Альборзе подверглись авиаударам, власти Ирана приняли меры для обеспечения этих городов топливом, следует из заявления национальной нефтеперерабатывающей и распределительной компании Ирана.

Ранее иранское агентство Fars передавало, что США и Израиль нанесли удар по нефтехранилищу на юге Тегерана.

«Вследствие нападения врага на энергетическую инфраструктуру страны вечером в субботу, 7 марта, ряд нефтехранилищ в Тегеране и Альборзе подверглись ракетному удару. В настоящее время пожарные команды работают над локализацией и тушением пожара», — говорится в заявлении компании, его цитирует иранская гостелерадиокомпания Ирана.

Также отмечается, что иранские власти заблаговременно приняли меры по минимизации запасов топлива в подвергшихся ударам хранилищах, сейчас топливо в Тегеран и Альборз осуществляются из других хранилищ.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше