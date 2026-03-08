Трамп припомнит Лондону позднюю отправку флота на Ближний Восток

«Соединенное Королевство, наш некогда великий союзник, возможно, величайший из всех, наконец-то всерьез задумывается об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Это нормально, премьер-министр (Кир — ред.) Стармер, они нам больше не нужны — но мы это запомним», — написал Трамп в соцсети Truth Social.