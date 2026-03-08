Трамп припомнит Лондону позднюю отправку флота на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. США запомнят, что Лондон только сейчас решил отправить авианосцы на Ближний Восток на фоне продолжающейся операции Вашингтона и Израиля против Ирана, заявил американский президент Дональд Трамп.
«Соединенное Королевство, наш некогда великий союзник, возможно, величайший из всех, наконец-то всерьез задумывается об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Это нормально, премьер-министр (Кир — ред.) Стармер, они нам больше не нужны — но мы это запомним», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер добавил, что Соединенным Штатам не нужны те, кто вступает в войну после того, как США якобы уже победили в ней.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.