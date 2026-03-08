Нетаньяху заявил о «сюрпризах» Израиля, которые могут пошатнуть власть в Иране

По его словам, израильское руководство продолжает предпринимать шаги, направленные на изменение ситуации вокруг Ирана. Премьер подчеркнул, что действия Израиля должны создать условия, при которых жители страны смогут самостоятельно определить своё политическое будущее. Нетаньяху также обратился к представителям силовых структур Ирана. Он заявил, что те, кто сложит оружие, не пострадают.