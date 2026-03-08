Армия Израиля сообщила о начале новой серии ударов по объектам «Хезболлах»

Армия Израиля сообщила, что начала наносить новую серию ударов по объектам «Хезболлах» в районе Дахия в Бейруте.
Новость дополняется.
Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.Читать дальше