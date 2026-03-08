Ричмонд
+23°
облачно, без существенных осадков
Армия Израиля сообщила о начале новой серии ударов по объектам «Хезболлах»

Это произошло в районе Дахия в Бейруте.

Армия Израиля сообщила, что начала наносить новую серию ударов по объектам «Хезболлах» в районе Дахия в Бейруте.

Новость дополняется.

