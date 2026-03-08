В Сети появились кадры жёсткого ночного боя в небе над Кирьят-Шмона

Работа систем ПВО в небе над городом Кирьят-Шмона. Видео © X / AnaliseGeopol.
Отмечается, что в небе видны вспышки от работы израильской ПВО, которая пытается отразить ракетный удар. Израиль и Иран продолжают обмениваться мощными ударами после эскалации в регионе.
Ранее временный руководящий совет Ирана постановил не проводить удары по странам Ближнего Востока, если с их территории не совершаются атаки. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан. По его словам Тегеран не имеет агрессивных намерений по отношению к своим соседям, однако врагам страны не следует рассчитывать на безоговорочную капитуляцию.
