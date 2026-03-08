ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожила 92 иранские ракеты и 151 БПЛА

ДОХА, 8 мар — РИА Новости. Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 92 иранские ракеты и 151 беспилотник, сообщило Главное командование сил обороны Бахрейна.
«Системы ПВО сил обороны Бахрейна … уничтожили 92 ракеты и 151 беспилотник за время продолжающейся террористической агрессии Ирана против королевства», — говорится в заявлении сил обороны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
