Си Цзиньпин распорядился искоренять коррупцию в армии

«Военнослужащие, держащие в руках оружие, ни в коем случае не должны допускать в свои ряды лиц с двойной лояльностью по отношению к партии. Ни в коем случае нельзя давать убежище коррумпированным элементам», — подчеркнул Си Цзиньпин на заседании делегации Народно-освободительной армии Китая и Народной вооруженной полиции, которое состоялось в Пекине в период проведения двух сессий — парламента и высшего совещательного органа страны.