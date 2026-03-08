Си Цзиньпин распорядился искоренять коррупцию в армии

ПЕКИН, 8 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Китая должны искоренять коррумпирование элементы и не допускать в своих рядах нелояльного отношения к коммунистической партии. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, возглавляющий Центральный военный совет.
«Военнослужащие, держащие в руках оружие, ни в коем случае не должны допускать в свои ряды лиц с двойной лояльностью по отношению к партии. Ни в коем случае нельзя давать убежище коррумпированным элементам», — подчеркнул Си Цзиньпин на заседании делегации Народно-освободительной армии Китая и Народной вооруженной полиции, которое состоялось в Пекине в период проведения двух сессий — парламента и высшего совещательного органа страны.
Он добавил, что необходимо вести борьбу с коррупцией в армии «с непоколебимой решимостью». Китайский лидер указал на важность осуществления строгого надзора в армии в период 15-й пятилетки (2026−2030), обеспечения эффективного контроля за денежными средствами, усиления военно-гражданской интеграции.
Председатель КНР обратил особое внимание на необходимость продвижения реформ в области управления военным бюджетом. Он также напомнил о важности модернизации национальной обороны, укрепления абсолютного руководства партии над ВС.