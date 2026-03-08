«Хезболлах» атаковали высокоточными ракетами базы ВМС и ПВО Израиля

БЕЙРУТ, 8 мар — РИА Новости. Ливанское движение «Хезболлах» нанесло удары высокоточными ракетами по базе военно-морских сил Стелла Марис и по штабу противовоздушной обороны Израиля в Хайфе, следует из заявлений пресс-службы движения.
«Бойцы Исламского сопротивления в 20.00 вечера в субботу, 7 марта 2026 года также атаковали базу Стелла Марис (стратегическую базу морского наблюдения и контроля на северном побережье) залпом высокоточных ракет», — говорится в одном из отчетов.
В еще одном заявлении говорится об ударах по радарам системы «Железный купол» на объекте Кирьят-Элиэзер — главной базе противовоздушной обороны в Хайфе.
Всего за субботу бойцы шиитского сопротивления объявили о проведении 27 боевых комбинированных операций против Израиля, в том числе атак по нефтеперерабатывающему заводу и по комплексу военно-технического производства в Хайфе.
Движение «Хезболлах» возобновило активные боевые действия против Израиля в ночь на понедельник на фоне эскалации конфликта в регионе и интенсивных ударов Израиля и США по Ирану. Израильская армия в ответ усилила интенсивность ударов по Ливану, атаковав южный пригород Бейрута, а также восточные и южные регионы страны.