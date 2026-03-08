Ричмонд
Армия Израиля заявила, что атаковала ракетную установку «Хезболлах»

ЦАХАЛ заявила об атаке ракетной установки «Хезболлах».

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала ракетную установку ливанского движения «Хезболлах».

«Недавно по населенным пунктам Галилеи были выпущены ракеты. Вскоре после этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала и уничтожила ракетную установку, из которой были выпущены ракеты», — говорится в сообщении пресс-службы армии.

