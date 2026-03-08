Дмитрий Демешин поздравляет женщин Хабаровского края с 8 Марта

Дорогие женщины!
Каждую весну мы, мужчины, спешим поздравить вас с самым тёплым и прекрасным праздником — Международным женским днём или просто с 8 Марта.
Президент Владимир Владимирович Путин сказал: «Мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы берётесь за любое дело».
Могу только присоединиться к этим словам! Ведь вы действительно успеваете буквально всё: проявлять лучшие профессиональные качества на работе, заботиться о семье, находить время для себя и при этом оставаться неизменно блистательными!
В Год спорта в Хабаровском крае отдельно хочу поблагодарить атлеток и все женские команды, которые защищают честь региона на соревнованиях различного уровня.
Это и «Амурские тигрицы», которые выступают в Высшей лиге «А» Чемпионата России по волейболу. В прошлом сезоне у нас появилась молодёжная команда. Уже в этом году впервые наши юные спортсменки выступили на турнире по русскому хоккею на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в Москве.
Можно долго перечислять заслуги представительниц Хабаровского края и в других направлениях: громкие победы на крупных турнирах по боксу и карате, крупнейшие российские и международные легкоатлетические старты, а также соревнования по пулевой стрельбе. Скажу уверенно, наши чемпионки — прекрасный пример не только для подрастающих мальчишек и девчонок, но и многих мужчин!
И, конечно, восхищения достойны все женщины, которые сегодня помогают приближать Победу в специальной военной операции: на рабочих местах, в цехах предприятий, в пунктах сбора гуманитарных грузов, в госпиталях и на передовой. Вы — надёжная опора государства, ваши самоотверженность и готовность защищать Отечество наравне с мужчинами — выше всяческих похвал.
Но, разумеется, главные успехи и достижения для любой из вас, дорогие наши женщины, связаны с домом и семьёй. Убеждён — именно в ней заключено счастье для каждого человека.
И потому мы будем усиливать заботу о семьях с детьми. Сегодня в крае более двадцати мер поддержки для них. Помимо уже зарекомендовавшего себя материнского капитала и различных компенсаций, в прошлом декабре стартовал проект «Молочная кухня». Он помогает будущим мамам получать вкусные и полезные продукты от местных производителей.
Кроме того, новые выплаты предусмотрены при рождении пятого и каждого последующего ребенка, а также для мам-студенток очной формы. Всё это — часть национального проекта «Семья».
Дорогие наши женщины!
Ещё раз поздравляю вас с этим замечательным днём!
Все добрые слова и комплименты бессильны выразить наши восхищение и благодарность!
Будьте счастливы и любимы — сегодня и всегда!
С уважением,
Губернатор Хабаровского края Д. В. Демешин.