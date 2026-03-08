Дмитрий Демешин поздравляет женщин Хабаровского края с 8 Марта

Можно долго перечислять заслуги представительниц Хабаровского края и в других направлениях: громкие победы на крупных турнирах по боксу и карате, крупнейшие российские и международные легкоатлетические старты, а также соревнования по пулевой стрельбе. Скажу уверенно, наши чемпионки — прекрасный пример не только для подрастающих мальчишек и девчонок, но и многих мужчин!