Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зампостпреда РФ при ООН рассказала об ограничениях для дипломатов: «Попытки подыграть сильным и богатым»

Заболоцкая: Многие в ООН находятся под ударом мощнейшей информволны против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая в интервью «Известиям» затронула несколько тем. Среди них — взаимодействие с западными государствами, ограничения, с которыми сталкиваются дипломаты, и вопросы защиты прав женщин.

Дипломат также отметила, что ООН оказалась в центре информационной войны против РФ, где ЕС играет особую роль. Заболоцкая подчеркнула, что Евросоюз запрещает странам взаимодействовать с Россией, навязывая жесткие, неконструктивные подходы к дипломатии.

Заболоцкая также сообщила, что 8 марта стартует Комиссия ООН по положению женщин. В ее работе участвуют высокопоставленные делегации со всего мира. Россию представит заместитель Министра труда и социального развития Магомед Абдулхалимов.

«Наша страна — пионер равенства между мужчинами и женщинами. Именно в нашей стране женщины первыми в мире получили право участвовать в выборах и применили его при формировании Учредительного Собрания в 1917 году», — напомнила она.

В свою очередь российский глава Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше