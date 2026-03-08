Зампостпреда РФ при ООН рассказала об ограничениях для дипломатов: «Попытки подыграть сильным и богатым»

Зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая в интервью «Известиям» затронула несколько тем. Среди них — взаимодействие с западными государствами, ограничения, с которыми сталкиваются дипломаты, и вопросы защиты прав женщин.
Заболоцкая также сообщила, что 8 марта стартует Комиссия ООН по положению женщин. В ее работе участвуют высокопоставленные делегации со всего мира. Россию представит заместитель Министра труда и социального развития Магомед Абдулхалимов.
«Наша страна — пионер равенства между мужчинами и женщинами. Именно в нашей стране женщины первыми в мире получили право участвовать в выборах и применили его при формировании Учредительного Собрания в 1917 году», — напомнила она.
В свою очередь российский глава Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем.