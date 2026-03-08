Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: карта Ирана после завершения конфликта может измениться

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает возможным изменение границ Ирана после завершения конфликта.

Источник: Reuters

На вопрос о том, будет ли карта Ирана выглядеть так же после завершения конфликта, американский лидер ответил: «Этого я не могу вам сказать. Вероятно, нет».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше