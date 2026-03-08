Трамп: карта Ирана после завершения конфликта может измениться

На вопрос о том, будет ли карта Ирана выглядеть так же после завершения конфликта, американский лидер ответил: «Этого я не могу вам сказать. Вероятно, нет».
