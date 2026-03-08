Трамп допустил, что в Иране не останется способных объявить капитуляцию

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что в конце военной кампании в Иране может не остаться никого из высшего руководства страны, кто сможет объявить капитуляцию.
«Знаете, я думаю, что в какой-то момент не останется никого, кто мог бы сказать: “Мы сдаемся”, — сказал он журналистам на борту своего самолета.
