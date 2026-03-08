В Нигерии экстремисты убили двух прихожан РПЦ

Экстремисты убили двух членов общины Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви (РПЦ) в ходе нападения на христианское селение Туран в Нигерии.
Такая информация приводится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале экзархата. Отмечается, что прихожане РПЦ впервые погибли от рук экстремистов в Нигерии.
«Это первые африканские прихожане Русской православной церкви, убитые за веру», — говорится в сообщении.
В конце октября 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о сотрудничестве киевского режима с террористами в Африке.
