В Нигерии экстремисты убили двух прихожан РПЦ

Экстремисты убили двух членов общины Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви (РПЦ) в ходе нападения на христианское селение Туран в Нигерии.

Такая информация приводится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале экзархата. Отмечается, что прихожане РПЦ впервые погибли от рук экстремистов в Нигерии.

«Это первые африканские прихожане Русской православной церкви, убитые за веру», — говорится в сообщении.

В конце октября 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о сотрудничестве киевского режима с террористами в Африке.

