Ирада Зейналова сравнила обстановку в мире с салатом винегрет

Дипломат в интервью ТАСС к Международному женскому дню 8 марта, отвечая на вопрос о том, с каким блюдом она сравнивала бы международную обстановку, сказала: «Винегрет. Понимаете, винегрет — это блюдо, в котором, с одной стороны, кажется, что все перемешано и все находится в беспорядке. С другой стороны, если посмотреть с точки зрения физики хотя бы, то это смесь, которая создана по каким-то законам, в каких-то пропорциях. Пропорции зависят от того, кто составляет эту смесь, и, соответственно, она должна иметь какой-то очевидный результат для того, кто составляет эту смесь».