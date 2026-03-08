МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Посол России на Маврикии Ирада Зейналова сравнила обстановку в мире с салатом винегрет, где масло — это нефть.
Дипломат в интервью ТАСС к Международному женскому дню 8 марта, отвечая на вопрос о том, с каким блюдом она сравнивала бы международную обстановку, сказала: «Винегрет. Понимаете, винегрет — это блюдо, в котором, с одной стороны, кажется, что все перемешано и все находится в беспорядке. С другой стороны, если посмотреть с точки зрения физики хотя бы, то это смесь, которая создана по каким-то законам, в каких-то пропорциях. Пропорции зависят от того, кто составляет эту смесь, и, соответственно, она должна иметь какой-то очевидный результат для того, кто составляет эту смесь».
Дальше, по словам Зейналовой, эта смесь приправлена маслом. «И потому что по-английски oil — это и масло растительное, и нефть. Сейчас это, может быть, самая прямая аналогия, потому что ситуация многослойная, многокомпонентная, приправленная маслом, и дальше уже от вкуса зависит: сколько соли, сколько перца и насколько красной будет эта смесь. Именно поэтому каждый пытается проанализировать, кто был поваром и какой результат хотел получить на выходе», — заключила посол.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:30 мск.