Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ирада Зейналова сравнила обстановку в мире с салатом винегрет

Посол России на Маврикии сопоставила масло с нефтью.

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Посол России на Маврикии Ирада Зейналова сравнила обстановку в мире с салатом винегрет, где масло — это нефть.

Дипломат в интервью ТАСС к Международному женскому дню 8 марта, отвечая на вопрос о том, с каким блюдом она сравнивала бы международную обстановку, сказала: «Винегрет. Понимаете, винегрет — это блюдо, в котором, с одной стороны, кажется, что все перемешано и все находится в беспорядке. С другой стороны, если посмотреть с точки зрения физики хотя бы, то это смесь, которая создана по каким-то законам, в каких-то пропорциях. Пропорции зависят от того, кто составляет эту смесь, и, соответственно, она должна иметь какой-то очевидный результат для того, кто составляет эту смесь».

Дальше, по словам Зейналовой, эта смесь приправлена маслом. «И потому что по-английски oil — это и масло растительное, и нефть. Сейчас это, может быть, самая прямая аналогия, потому что ситуация многослойная, многокомпонентная, приправленная маслом, и дальше уже от вкуса зависит: сколько соли, сколько перца и насколько красной будет эта смесь. Именно поэтому каждый пытается проанализировать, кто был поваром и какой результат хотел получить на выходе», — заключила посол.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:30 мск.