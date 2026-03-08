Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Манаме из-за обломков сбитых ракет пострадал один человек

В Манаме из-за обломков сбитых ракет ранен один человек.

БЕЙРУТ, 8 мар — РИА Новости. Обломки сбитых ракет на оживленной улице в Манаме стали причиной ранения одного человека и нанесению материального ущерба, говорится в отчете МВД Бахрейна.

Ранее командование сил обороны Бахрейна заявило, что системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 92 иранские ракеты и 151 беспилотник.

«Один человек получил ранения, несколько магазинов повреждены в результате падения обломков ракеты на оживленную улицу в Манаме. Силы гражданской обороны обеспечивают безопасность и проводят эвакуацию в пострадавших районах», — написано в заявлении.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше