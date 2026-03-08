В Манаме из-за обломков сбитых ракет пострадал один человек

БЕЙРУТ, 8 мар — РИА Новости. Обломки сбитых ракет на оживленной улице в Манаме стали причиной ранения одного человека и нанесению материального ущерба, говорится в отчете МВД Бахрейна.
Ранее командование сил обороны Бахрейна заявило, что системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 92 иранские ракеты и 151 беспилотник.
«Один человек получил ранения, несколько магазинов повреждены в результате падения обломков ракеты на оживленную улицу в Манаме. Силы гражданской обороны обеспечивают безопасность и проводят эвакуацию в пострадавших районах», — написано в заявлении.