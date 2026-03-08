«Лишь привлекают удары»: как американские военные базы создают риски для стран Ближнего Востока

«Американские военные объекты на Ближнем Востоке являются угрозой не только для стран Персидского залива, но и для всего Ближнего Востока. Несмотря на все усилия американской стороны по стягиванию своих сил в регион, в том числе авиационной группировки, Тегеран продолжает наносить целенаправленные удары и добиваться вполне ощутимых результатов. Сейчас Иран во многом контролирует ситуацию в зоне Персидского залива, — считает Хроленко. — Происходящие в регионе события разрушают все мифы о том, что Соединённые Штаты — священная корова, которую нельзя трогать. Несмотря на то что США — ядерная держава, их объекты сейчас страдают от ударов Ирана, а Вашингтон не может этого предотвратить».