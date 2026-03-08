Трамп обвинил Иран в атаке на школу в Минабе, где погибли 165 человек

Ранее сообщалось, что американские военные нанесли удар по начальной школе в Иране, использовав базу в ОАЭ. Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции. В ведомстве указали, что целью ответного удара стала авиабаза «Аль-Дафра». По данным КСИР, именно с неё был совершён обстрел школы «Шаджаре Тайебе», который привёл к гибели 165 человек.