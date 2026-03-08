Премьер Польши недоволен планами США смягчить санкции на нефть из России

На фоне конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть взлетели, в пятницу цена марки Brent поднялась выше $94 за баррель впервые с сентября 2023 года. На этом фоне минфин США выдал 30-дневную лицензию, которой разрешил Индии закупать российскую нефть, находящуюся на танкерах в море. Глава ведомства Скотт Бессент не исключил и дальнейшего смягчения санкций против российской нефти.