Премьер Польши недоволен планами США смягчить санкции на нефть из России

ВАРШАВА, 8 мар — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск не скрывает недовольства планами США смягчить санкции в отношении российской нефти.
На фоне конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть взлетели, в пятницу цена марки Brent поднялась выше $94 за баррель впервые с сентября 2023 года. На этом фоне минфин США выдал 30-дневную лицензию, которой разрешил Индии закупать российскую нефть, находящуюся на танкерах в море. Глава ведомства Скотт Бессент не исключил и дальнейшего смягчения санкций против российской нефти.
«Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос расползается. Цены на нефть растут. Вашингтон может снять санкции с российской нефти. Кто же на самом деле в выигрыше?» — написал Туск на платформе Х.