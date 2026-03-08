Ричмонд
При атаке БПЛА на дом в Запорожской области пострадали десять человек

БПЛА ВСУ атаковал жилой дом в Запорожской области, десять человек пострадали.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. БПЛА попал по жилому дому в Васильевке Запорожской области, не менее десяти человек пострадали, есть погибшие, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Противник нанес удары БПЛА самолетного типа по многоквартирному дому в городе Васильевке. По предварительным данным, пострадали не менее десяти человек. Есть погибшие. Данные уточняются», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте работают подразделения, специалисты тушат пожар и разбирают завалы.

