Саудовская Аравия уничтожила восемь БПЛА в своем воздушном пространстве

КАИР, 8 мар — РИА Новости. Саудовская Аравия уничтожила восемь беспилотников, вошедших в воздушное пространство королевства, сообщило саудовское министерство обороны.
«Восемь беспилотников были перехвачены и уничтожены после того, как вошли в воздушное пространство», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше