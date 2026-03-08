Ричмонд
Саудовская Аравия уничтожила восемь БПЛА в своем воздушном пространстве

Саудовская Аравия уничтожила восемь БПЛА в воздушном пространстве королевства.

Источник: © РИА Новости

КАИР, 8 мар — РИА Новости. Саудовская Аравия уничтожила восемь беспилотников, вошедших в воздушное пространство королевства, сообщило саудовское министерство обороны.

«Восемь беспилотников были перехвачены и уничтожены после того, как вошли в воздушное пространство», — говорится в сообщении.

