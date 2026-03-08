В Саудовской Аравии сообщили об уничтожении восьми иранских БПЛА

КАИР, 8 марта. /ТАСС/. Силы ПВО Саудовской Аравии сбили восемь иранских беспилотников, вошедших в воздушное пространство королевства. Об этом сообщило саудовское министерство обороны.
Где именно были сбиты дроны, не указывается.
