В Саудовской Аравии сообщили об уничтожении восьми иранских БПЛА

Где именно были сбиты дроны, в Минобороны королевства не указали.

КАИР, 8 марта. /ТАСС/. Силы ПВО Саудовской Аравии сбили восемь иранских беспилотников, вошедших в воздушное пространство королевства. Об этом сообщило саудовское министерство обороны.

Где именно были сбиты дроны, не указывается.

