Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не стал прогнозировать, сколько еще продлятся атаки США на Иран

Трамп отказался назвать точный срок окончания атак США на Иран.

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался назвать точный срок окончания операции против Ирана.

«Пока это будет необходимо… Это продлится еще некоторое время», — заявил Трамп журналистам.

Президент отметил, что он никогда не строит прогнозов.

Ранее администрация Трампа заявляла, что для достижения целей США в операции против Ирана потребуется от четырёх до шести недель.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше