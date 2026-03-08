Трамп не стал прогнозировать, сколько еще продлятся атаки США на Иран

«Пока это будет необходимо… Это продлится еще некоторое время», — заявил Трамп журналистам.
Президент отметил, что он никогда не строит прогнозов.
Ранее администрация Трампа заявляла, что для достижения целей США в операции против Ирана потребуется от четырёх до шести недель.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.