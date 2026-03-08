Туск усомнился в заявлении Трампа о победе США над Ираном

Глава правительства Польши поставил под сомнение заявление президента США Дональда Трампа о победе над Ираном.
С соответствующим заявлением польский премьер выступил на фоне сообщения от Минфина США о возможности ослабления санкций на нефть России. Туск отметил в соцсети X, что вооружённый конфликт на Ближнем Востоке продолжается, и «хаос распространяется».
«Цены на нефть растут. Вашингтон может снять санкции с российской нефти. Кто здесь реальный победитель?» — задался он вопросом.
Ранее газета The New York Times сообщила, что конфликт на Ближнем Востоке вернул интерес к российским энергоносителям.