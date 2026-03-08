Ричмонд
В Запорожской области БПЛА атаковал жилой дом, есть погибшие и пострадавшие

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины атаковал многоквартирный жилой дом в Васильевке Запорожской области. В результате удара пострадали не менее десяти человек, есть погибшие.

Об этом проинформировал в своём Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Армавире Краснодарского края в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы.

