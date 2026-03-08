Ричмонд
Индия назвала причины разрешения судну ВМС Ирана пришвартоваться в Кочи

Индия разрешила судну ВМС Ирана пришвартоваться в Кочи из соображений гуманности.

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мар — РИА Новости. Разрешение большому десантному кораблю ВМС Ирана «Лаван» пришвартоваться в индийском порту в Кочи было дано из соображений гуманности, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

Ранее источник в минобороны Индии сообщил, что иранский корабль «Лаван», принимавший участие в проводимых Индией морском параде и учениях MILAN-2026 с 15 по 25 февраля, пришвартовался в Кочи из-за технических проблем. Индия одобрила заход в порт 1 марта, 183 члена экипажа корабля в настоящее время находятся на военно-морских базах в Кочи.

«У нас были эти корабли (фрегат “Дена” и большой десантный корабль “Лаван” — ред.), и мы получили сообщение от иранской стороны о том, что один из кораблей, который, предположительно, находился ближе всего к нашим водам на тот момент, хотел зайти в наш порт. Они сообщили, что у них возникли проблемы. Насколько я помню, это было 28 числа, а первого мы сказали: “Хорошо, заходите”. Им потребовалось несколько дней, чтобы добраться до места, и они пришвартовались в Кочи. Корабль до сих пор там», — сказал министр, выступая на форуме «Диалог Райсина».

Он отметил, что ранее иранские корабли заходили в Индию для смотра флота.

«Поэтому для нас, когда этот корабль захотел зайти, да еще и в затруднительном положении, я думаю, это было гуманным поступком. И я думаю, мы руководствовались этим принципом», — добавил Джайшанкар.

Ранее возвращавшийся в Иран после участия в военных учениях в индийском Вишакхапатнаме иранский фрегат «Дена», на борту которого находились около 180 членов экипажа, затонул примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки после подачи сигнала бедствия на рассвете. Позже министр войны США Пит Хегсет заявил журналистам, что американская подлодка потопила иранский военный корабль в международных водах Индийского океана. По его словам, это первый случай потопления торпедой со времен Второй мировой войны.

