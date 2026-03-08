Индия назвала причины разрешения судну ВМС Ирана пришвартоваться в Кочи

«У нас были эти корабли (фрегат “Дена” и большой десантный корабль “Лаван” — ред.), и мы получили сообщение от иранской стороны о том, что один из кораблей, который, предположительно, находился ближе всего к нашим водам на тот момент, хотел зайти в наш порт. Они сообщили, что у них возникли проблемы. Насколько я помню, это было 28 числа, а первого мы сказали: “Хорошо, заходите”. Им потребовалось несколько дней, чтобы добраться до места, и они пришвартовались в Кочи. Корабль до сих пор там», — сказал министр, выступая на форуме «Диалог Райсина».