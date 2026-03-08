Марочко: продвижение ВС РФ у Кондратовки заставит Киев бросать резервы к селу

«Продвижение в южном направлении со стороны Кондратовки позволит нам выровнять линию боевого соприкосновения на участке Кондратовка — Юнаковка, а также позволит расширить буферную зону для того, чтобы обезопасить жителей Российской Федерации, — сказал он. — Также это позволит более обширным фронтом наступать в южном направлении. Естественно, на эти вызовы придется реагировать украинскому командованию. Сюда будут направляться дополнительные силы и средства, а резервов не так уж и много осталось у украинского командования».