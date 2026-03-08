Ричмонд
Марочко: продвижение ВС РФ у Кондратовки заставит Киев бросать резервы к селу

Российские войска также смогут более обширным фронтом наступать в южном направлении, сообщил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 8 марта. /ТАСС/. Продвижение армии РФ в южном направлении у Кондратовки Сумской области позволит расширить буферную зону, а также заставит Киев направлять резервы для боев у села. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Продвижение в южном направлении со стороны Кондратовки позволит нам выровнять линию боевого соприкосновения на участке Кондратовка — Юнаковка, а также позволит расширить буферную зону для того, чтобы обезопасить жителей Российской Федерации, — сказал он. — Также это позволит более обширным фронтом наступать в южном направлении. Естественно, на эти вызовы придется реагировать украинскому командованию. Сюда будут направляться дополнительные силы и средства, а резервов не так уж и много осталось у украинского командования».

Марочко уточнил, что укреплять оборону у Кондратовки командованию ВСУ придется за счет сил и средств, снятых на других участках зоны спецоперации. «Естественно, это будет положительно влиять на наше продвижение на других направлениях. Наши разведорганы очень внимательно следят за происходящим: там, где будут ослаблены оборонительные линии противника, мы и будем делать основной упор и удар для дальнейшего продвижения», — сообщил военный эксперт.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что солдаты РФ вытеснили ВСУ на южные окраины Кондратовки Сумской области и расширяют зону контроля.