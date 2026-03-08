«Великобритания, наш некогда великий союзник, возможно, величайший из всех, наконец-то всерьёз задумывается об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Ничего страшного, премьер-министр (Великобритании Кир. — Прим. Life.ru) Стармер, они нам больше не нужны — но мы это запомним. Нам не нужны люди, которые присоединяются к войнам после того, как мы уже победили», — написал республиканец в социальной сети Truth Social.