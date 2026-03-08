В США предупредили Трампа о неминуемой катастрофе в Иране

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может ввязаться в бесконечную войну с Ираном, пишет американский портал The National Interest.
«Запустив этот кризис, администрация Трампа повторяет те же ошибки, которые долгое время определяли ближневосточную политику США. Без корректировки курса Соединенные Штаты идут по пути к еще одной бесконечной войне», — говорится в публикации.
По данным издания, американская администрация, несмотря на первоначально заявленную цель, — свержение правительства в Иране — начинает определять желаемый итог в соответствии с ходом боевых действий.
«Отсутствие четкой стратегии и укоренившиеся лоббистские группы определяют политику, в результате чего Вашингтон ввязался в еще одну затяжную войну на Ближнем Востоке, которая, судя по всему, в ближайшее время не закончится», — резюмирует автор.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции исламской республики.
Иранский президент Масуд Пезешкиан, отвечая Трампу, подчеркнул, что заявление о безоговорочной капитуляции Ирана — грезы, которые США и Израилю стоит «унести с собой в могилу».