Трамп уклонился от вопроса о возможной наземной операции в Иране ради нефти

Трамп не ответил на вопрос о возможной наземной операции в Иране ради нефти.

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о том, планирует ли он ввести наземные войска на территорию Ирана для контроля над нефтяными месторождениями.

«Я не знаю, о чем там строят догадки, но я точно не смогу вам этого сказать. Если бы я вам это сказал, у меня были бы из-за этого проблемы», — заявил Трамп журналистам.

По словам президента, наземные силы, скорее всего, не понадобятся. Однако он не исключил возможность их применения, если для этого будут серьёзные основания.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

