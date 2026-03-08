Трамп уклонился от вопроса о возможной наземной операции в Иране ради нефти

«Я не знаю, о чем там строят догадки, но я точно не смогу вам этого сказать. Если бы я вам это сказал, у меня были бы из-за этого проблемы», — заявил Трамп журналистам.
По словам президента, наземные силы, скорее всего, не понадобятся. Однако он не исключил возможность их применения, если для этого будут серьёзные основания.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.