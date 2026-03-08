Средства ПВО Катара перехватили восемь ракет, выпущенных из Ирана

Средства противовоздушной обороны Катара перехватили восемь ракет, которые были выпущены с территории Ирана.
Такая информация приводится в сообщении, опубликованном Министерством обороны Катара в социальной сети X.
Отмечается, что в субботу страна была атаковано десятью баллистическими и двумя крылатыми ракетами. Восемь из них были перехвачены, ещё четыре — упали в территориальных водах катара и в незаселённой местности.
Ранее оборонное ведомство Катара проинформировало об отражении ракетной атаки средствами ПВО страны.
