Средства ПВО Катара перехватили восемь ракет, выпущенных из Ирана

Средства противовоздушной обороны Катара перехватили восемь ракет, которые были выпущены с территории Ирана.

Средства противовоздушной обороны Катара перехватили восемь ракет, которые были выпущены с территории Ирана.

Такая информация приводится в сообщении, опубликованном Министерством обороны Катара в социальной сети X.

Отмечается, что в субботу страна была атаковано десятью баллистическими и двумя крылатыми ракетами. Восемь из них были перехвачены, ещё четыре — упали в территориальных водах катара и в незаселённой местности.

Ранее оборонное ведомство Катара проинформировало об отражении ракетной атаки средствами ПВО страны.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше