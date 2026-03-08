Guardian: США отправили четыре бомбардировщика B-1 в Англию для ударов по Ирану

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. Четыре стратегических бомбардировщика B-1 Lancer ВВС США были переброшены на авиабазу Фэрфорд на юго-западе Англии в рамках подготовки к нанесению новых ударов по Ирану. Об этом сообщила газета The Guardian.
По ее информации, один из бомбардировщик прибыл на британскую авиабазу 6 марта, еще три самолета были передислоцированы 7 марта. Минобороны Великобритании подтвердило прибытие B-1 на территорию королевства.
«Соединенные Штаты начали использовать британские базы для конкретных оборонительных операций по недопущению запуска Ираном ракет в регионе, которые подвергают риску жизни британских граждан», — сказано в заявлении военного ведомства. Предполагается, что американская сторона начнет проводить боевые вылеты с базы Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану «в ближайшие дни».
Вечером 1 марта премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер сообщил, что Великобритания одобрила просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам с ракетами в Иране. Речь идет о совместной британско-американской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и авиабазе Фэрфорд в английском графстве Глостершир, являющейся основным пунктом размещения тяжелых бомбардировщиков США в Европе. Стармер уточнил, что Лондон не присоединится к американским ударам.