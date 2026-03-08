Guardian: США отправили четыре бомбардировщика B-1 в Англию для ударов по Ирану

Вечером 1 марта премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер сообщил, что Великобритания одобрила просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам с ракетами в Иране. Речь идет о совместной британско-американской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и авиабазе Фэрфорд в английском графстве Глостершир, являющейся основным пунктом размещения тяжелых бомбардировщиков США в Европе. Стармер уточнил, что Лондон не присоединится к американским ударам.