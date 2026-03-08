Секс-символ российского кино раскрыла секрет стройной фигуры

«Для меня куда важнее быть в гармонии с собой, чем соответствовать каким-то ярлыкам. Секретов на самом деле нет — есть система и любовь к себе. Во-первых, дисциплина. Я много лет занимаюсь спортом: это и растяжка, и силовые упражнения, и кардионагрузки. Обязательно слежу за осанкой — это сразу меняет и внешний вид, и внутреннее ощущение себя. Очень люблю плавание и пешие прогулки, — Во-вторых, питание. Я не сторонник жестких диет, но стараюсь питаться осознанно: меньше сахара, больше воды, качественные продукты, режим. Организм всегда благодарит за внимание к нему», — поделилась Кабо.