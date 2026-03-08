Иран атаковал объект рядом с портом в Бахрейне

«Иран атаковал один из объектов в районе порта Салман. Служба гражданской обороны принимает меры по локализации пожара», — говорится в заявлении ведомства.
