Жильцов атакованного БПЛА ВСУ дома в Запорожской области эвакуировали

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Все жители, не пострадавшие от атаки ВСУ на многоквартирный дом в Васильевке Запорожской области, эвакуированы в безопасное место, сообщила глава Васильевского округа Наталья Романиченко.
Ранее губернатор Евгений Балицкий сообщил, что БПЛА ВСУ попал по жилому дому в Васильевке Запорожской области, не менее десяти человек пострадали, есть погибшие. Специалисты тушат пожар и разбирают завалы.
«Всех жителей, которые не пострадали, на данный период времени эвакуировали в безопасное место», — сообщила Романиченко в видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале главы округа.
