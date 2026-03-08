Ричмонд
Площадь пожара на нефтебазе в Армавире составляет 200 «квадратов»

Площадь пожара на территории нефтебазы в Армавире составляет 200 «квадратов».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Площадь возгорания на территории нефтебазы в Армавире составляет 200 квадратных метров, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Ранее оперштаб Кубани сообщал, что на территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание из-за атаки БПЛА, предварительно, пострадавших нет.

«Площадь возгорания на территории нефтебазы в Армавире составляет 200 квадратных метров», — говорится в сообщении.

