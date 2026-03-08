В Совфеде предупредили о новой схеме мошенников в сфере ЖКХ

«Никакого отношения к коммунальным службам этот “инженер” не имеет, а код из сообщения на самом деле предназначен для входа в аккаунт на портале “Госуслуги” или в банковское приложение. Назвав его, человек сам передаёт злоумышленникам доступ к своей цифровой идентичности со всеми вытекающими последствиями: от попыток оформить на него кредиты до использования его электронной подписи», — констатировал политик.