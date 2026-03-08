Катар заявил о перехвате ракет из Ирана

КАИР, 8 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Катара перехватили шесть баллистических и две крылатые ракеты, летевшие из Ирана. Об этом сообщило министерство обороны эмирата.
По его данным, пострадавших и погибших в результате инцидента нет.
