Катар заявил о перехвате ракет из Ирана

Системы ПВО минобороны эмирата сбили шесть баллистических и две крылатые ракеты.

КАИР, 8 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Катара перехватили шесть баллистических и две крылатые ракеты, летевшие из Ирана. Об этом сообщило министерство обороны эмирата.

По его данным, пострадавших и погибших в результате инцидента нет.

