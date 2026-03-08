Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристов из России бесплатно кормят три раза в день в отелях Дубая

РИА Новости: туристов из России бесплатно кормят три раза в день в отелях Дубая.

ВЛАДИВОСТОК, 8 мар — РИА Новости. Туристка из РФ Екатерина, «застрявшая» в ОАЭ на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, рассказала РИА Новости, что их стали кормить три раза в день бесплатно в отеле в Дубае.

«Мы должны были вылететь в Россию 4 марта, нам в отеле сразу бесплатно продлили проживание до 9 марта. И стали три раза в день кормить бесплатно», — рассказала Екатерина, уточнив, что первоначально у них были включены только завтраки и ужины.

По словам собеседницы агентства, обстановка в районе, где находится отель, спокойная.

«Хлопки у нас были слышны 28 февраля, потом — нет. Только иногда включали сигнал ракетной опасности», — сказала туристка.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше