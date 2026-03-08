Туристов из России бесплатно кормят три раза в день в отелях Дубая

«Мы должны были вылететь в Россию 4 марта, нам в отеле сразу бесплатно продлили проживание до 9 марта. И стали три раза в день кормить бесплатно», — рассказала Екатерина, уточнив, что первоначально у них были включены только завтраки и ужины.