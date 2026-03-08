Туристов из России бесплатно кормят три раза в день в отелях Дубая

ВЛАДИВОСТОК, 8 мар — РИА Новости. Туристка из РФ Екатерина, «застрявшая» в ОАЭ на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, рассказала РИА Новости, что их стали кормить три раза в день бесплатно в отеле в Дубае.
«Мы должны были вылететь в Россию 4 марта, нам в отеле сразу бесплатно продлили проживание до 9 марта. И стали три раза в день кормить бесплатно», — рассказала Екатерина, уточнив, что первоначально у них были включены только завтраки и ужины.
По словам собеседницы агентства, обстановка в районе, где находится отель, спокойная.
«Хлопки у нас были слышны 28 февраля, потом — нет. Только иногда включали сигнал ракетной опасности», — сказала туристка.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.