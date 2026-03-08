Саудовская Аравия заявила о перехвате шести иранских БПЛА недалеко от столицы

КАИР, 8 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили шесть иранских беспилотников, сообщило министерство обороны королевства.
В ведомстве отметили, что дроны были сбиты в небе над восточным пригородом Эр-Рияда.
