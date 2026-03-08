Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лула да Силва отложил визит в США из-за событий на Ближнем Востоке

Президент Бразилии планировал встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в конце марта, чтобы обсудить вопросы двусторонней торговли, включая возможность пересмотра пошлин, напомнило издание Brasil 247.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 марта. /ТАСС/. Запланированный на март визит президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Вашингтон отложен в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и животноводства южноамериканской республики Карлус Фавару.

«Президент просил меня сопровождать его в этой поездке, которая должна была состояться во второй половине марта. Из-за войны [на Ближнем Востоке] поездка отложена», — приводит его слова портал Brasil 247.

Как напомнило издание, Лула да Силва планировал отправиться в США в конце марта для переговоров президентом США Дональдом Трампом. Ожидалось, что лидеры обсудят вопросы двусторонней торговли, в том числе возможность пересмотра действующих пошлин на бразильскую продукцию. Новые сроки визита пока не определены и будут зависеть от деэскалации в зоне конфликта, отметил Brasil 247.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше