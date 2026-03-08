Лула да Силва отложил визит в США из-за событий на Ближнем Востоке

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 марта. /ТАСС/. Запланированный на март визит президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Вашингтон отложен в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и животноводства южноамериканской республики Карлус Фавару.
«Президент просил меня сопровождать его в этой поездке, которая должна была состояться во второй половине марта. Из-за войны [на Ближнем Востоке] поездка отложена», — приводит его слова портал Brasil 247.
Как напомнило издание, Лула да Силва планировал отправиться в США в конце марта для переговоров президентом США Дональдом Трампом. Ожидалось, что лидеры обсудят вопросы двусторонней торговли, в том числе возможность пересмотра действующих пошлин на бразильскую продукцию. Новые сроки визита пока не определены и будут зависеть от деэскалации в зоне конфликта, отметил Brasil 247.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.