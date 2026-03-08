ПВО Саудовской Аравии уничтожила шесть БПЛА к востоку от Эр-Рияда

ДОХА, 8 мар — РИА Новости. Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении шести беспилотников к востоку от столицы королевства Эр-Рияда.
«Перехвачены и уничтожены шесть беспилотников к востоку от Эр-Рияда», — говорится в заявлении саудовского оборонного ведомства.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше