ПВО Саудовской Аравии уничтожила шесть БПЛА к востоку от Эр-Рияда

Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили шесть БПЛА к востоку от Эр-Рияда.

ДОХА, 8 мар — РИА Новости. Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении шести беспилотников к востоку от столицы королевства Эр-Рияда.

«Перехвачены и уничтожены шесть беспилотников к востоку от Эр-Рияда», — говорится в заявлении саудовского оборонного ведомства.

