Ирада Зейналова: отношения Маврикия и России выстраиваются прагматично

«Мы здесь работаем и видим, как выстраивается политика, какие цепочки и балансы уже созданы или еще создаются, как настроены местные власти и как простые люди. Если мы говорим конкретно о Маврикии, то это, конечно, нейтральная страна, небольшое островное государство, которое с большой аккуратностью сейчас выстраивает связи с Россией, потому что это страна, во многом зависящая от импорта и от внешних воздействий, — отметила Зейналова. — Соответственно, они балансируют очень прагматично, и на данный момент Россия не является их приоритетом. И, отталкиваясь от этого, можно уже логически выстроить всю остальную цепочку».