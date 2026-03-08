Ирада Зейналова: отношения Маврикия и России выстраиваются прагматично

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Маврикий — нейтральное государство, с Россией отношения выстраиваются прагматично. Об этом заявила посол России на Маврикии Ирада Зейналова в интервью ТАСС к Международному женскому дню 8 марта.
Отвечая на вопрос о том, как бы дипломат оценила за время пребывания на Маврикии настрой в целом по отношению к России, Зейналова сказала: «Россия — огромная страна. И многие из тех, кто хотел бы путешествовать по экзотическим странам, видят витрину — эти страны-курорты кажутся веселыми и беззаботными местами для отдыха. Так оно и есть. Маврикий, Сейшелы, Мальдивы — имя им легион. Но не путайте туризм с эмиграцией».
«Мы здесь работаем и видим, как выстраивается политика, какие цепочки и балансы уже созданы или еще создаются, как настроены местные власти и как простые люди. Если мы говорим конкретно о Маврикии, то это, конечно, нейтральная страна, небольшое островное государство, которое с большой аккуратностью сейчас выстраивает связи с Россией, потому что это страна, во многом зависящая от импорта и от внешних воздействий, — отметила Зейналова. — Соответственно, они балансируют очень прагматично, и на данный момент Россия не является их приоритетом. И, отталкиваясь от этого, можно уже логически выстроить всю остальную цепочку».
Полный текст интервью будет опубликован в 09:30 мск.