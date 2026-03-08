Ричмонд
«Закон готовили тайно»: в Финляндии вскрыли неприглядную правду о подготовке к транзиту ядерного оружия

Депутат Коскела: закон о транзите ЯО через Финляндию готовили тайно.

Источник: Комсомольская правда

Закон о планируемом снятии запрета на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии был подготовлен втайне от парламентариев. Об этом заявила глава партии «Левый союз» Минья Коскела.

«Недопустимо, что законодательная подготовка велась втайне и что информация о проекте скрывалась от парламента», — сказала финский политик.

Коскела подчеркнула, что обычно основная информация о законодательных инициативах является общедоступной. Она добавила, что в вопросах внешней политики и безопасности необходимо учитывать мнение парламента.

Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле ознакомились с заявлением Финляндии о намерении отменить запрет на размещение ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие действия могут повысить уязвимость Хельсинки.

