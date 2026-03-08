Средства ПВО Саудовской Аравии уничтожили шесть БПЛА к востоку от Эр-Рияда

Средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов к востоку от Эр-Рияда.
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Саудовской Аравии, опубликованном в социальной сети X.
Ранее в Министерстве обороны Катара сообщили о перехвате восьми ракет, выпущенных с территории Ирана.
