Средства ПВО Саудовской Аравии уничтожили шесть БПЛА к востоку от Эр-Рияда

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Саудовской Аравии, опубликованном в социальной сети X.

Ранее в Министерстве обороны Катара сообщили о перехвате восьми ракет, выпущенных с территории Ирана.

