Беспилотник атаковал отель в Сулеймании, который часто посещают американцы

В соцсетях появились видео с места событий, на которых видно возгорание здания. Дополнительной информации о последствиях пока не поступало.
Ранее иранские силы нанесли удары по нескольким объектам, включая отель Marina в Дубае. Об этом заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции. По информации военных, одной из целей стал именно этот отель, где, по их утверждению, находились американские военнослужащие. В заявлении говорится, что удар по зданию нанёс беспилотный летательный аппарат.
